عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

لبنان

رئيس الوزراء اللبناني يناشد وزيره للإعلام جورج قرداحي "بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الحكومة اللبنانية
الحكومة اللبنانية   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

ذكر تلفزيون الميادين ومقره بيروت الإثنين نقلا عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله إنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي "بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر" لنزع فتيل أزمة مع السعودية.

وطردت الرياض السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية يوم الجمعة احتجاجا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت.

viber

ونقل تلفزيون الجديد اللبناني عن قرداحي قوله يوم الأحد إن استقالته من منصبه غير واردة.

المصادر الإضافية • أ ف ب