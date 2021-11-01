أكثر من خمسة ملايين وفاة بكوفيد-19 في العالم

تسبب كوفيد-19 في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس الاثنين الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش استنادا إلى أرقام رسمية.

ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعليا بفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى زيادة الوفيات المرتبطة بكوفيد بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميا.