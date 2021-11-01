شاهد: لحظات الذعر لركاب قطار طوكيو في ليلة عيد القديسين

يظهر مقطع فيديو ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات، بعد أن طعن رجل متنكر بزي جوكر 17 شخصا على متن أحد قطارات طوكيو يوم الأحد.

وقال شهود عيان لمحطة إن.إتش.كيه اليابانية إن الركاب المرتبكين هربوا إلى عربات مجاورة وقفزوا من النوافذ خلال الهجوم وعندما كانت العاصمة اليابانية مليئة بالمحتفلين بأزياء تنكرية بعيد القديسين.

ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، اعتقلت الشرطة المشتبه به البالغ 24 عاما، والذي اعترف برغبته طعن وقتل عدة أشخاص ليتلقى عقوبة الإعدام.

وقالت إحدى الراكبات لوكالة كيودو للأنباء، إن الجاني لم يظهر أي عواطف أثناء الطعن. مضيفة: " لقد حمل سكينا وبدأ ينشر السائل بطريقة ميكانيكية ودون إظهار أي عاطفة، أعتقد أن هذا أكثر شيء أخافني ".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن ما لا يقل عن 17 راكبا أصيبوا بجروح بينهم شخص يعاني من إصابات بالغة.وقال مسؤولو شرطة طوكيو إن الهجوم وقع داخل أحد قطارات خط السكك الحديدية "كييو" شمال غربي طوكيو، بالقرب من محطة كوكوريو.