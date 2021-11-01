بالصور: مقتل أربعة على الأقل ومحاصرة العشرات إثر انهيار ناطحة سحاب في لاغوس

انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء الاثنين في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ وعمال البناء.

ولم يتمكّن المسؤولون من تحديد عدد الأسخاص داخل المبنى المنهار، غير ان العمّال والجيران سارعوا لمحاولة إخراج الناس من تحت ركام المبنى المكوّن من 25 طابقاً في حيّ ايكويي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في موقع الحادثة.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس فيمي اوكي-اوسايينتولو "(سقط) مبنى من 25 طابقاً لا يزال قيد الإنشاء. العديد من العمال محاصرون تحت الأنقاض. نحاول إنقاذهم".

وتابع "لا نستطيع تقدير حتى اللحظة عدد الضحايا ولا تزال عملية الانقاذ جارية".

وبحسب السكان والعاملين في الموقع، قد يكون تواجد عشرات الأشخاص بالداخل عندما انهار المبنى.

محاولة إنقاذ أشخاص من تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء انهار في منطقة إيكوي في لاغوس، في 1 نوفمبر 2021 AFP

محاولة إنقاذ أشخاص من تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء انهار في منطقة إيكوي في لاغوس، في 1 نوفمبر 2021 AFP

وقال لطيف شيتو "خرجت لأشتري الطعام (...) ورأيت المبنى ينهار" متابعًا "اشعر بالسوء الشديد لأن الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات".

وتُعدّ ايكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزًا في لاغوس العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 20 مليون شخص.