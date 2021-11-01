جماعة قبلية ترفع الحصار عن ميناء السودان بعد أسبوع من الانقلاب

أعلنت جماعة قبلية يوم الاثنين أنها سترفع مؤقتا حصارا مدته ستة أسابيع على الميناء الرئيسي بالسودان، وذلك بعد أسبوع من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب.

اتهم معارضو الانقلاب العسكري الجيش بتدبير حصار ميناء بورتسودان للضغط على الزعماء المدنيين وتبرير خطط إنهاء الحكم المدني في نهاية المطاف. ونفى الجيش وجود أي دور له في الحصار.

وقال عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي فرض الحصار في سبتمبر أيلول إنه تم رفع الحواجز في الميناء وكذلك على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة شهر.

وكان أعضاء من قبيلة البجا قد أغلقوا الميناء المطل على البحر الأحمر في سبتمبر أيلول لأن لديهم مجموعة من المطالب منها تغيير الحكومة التي يقودها مدنيون.

أدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود وإعادة توجيه الشحنات عبر مصر.

وطالبت الجماعة بتغيير الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر تشرين الأول 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.

وفي الأسبوع الماضي، استولى الجيش السوداني على السلطة في انقلاب واعتقل مسؤولين مدنيين وسياسيين ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وقوبل الانقلاب بمعارضة واحتجاجات في الشوارع على مدى الأسبوع الماضي.

وقال أوبشار إنه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا.