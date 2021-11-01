شاهد | رماد البركان يغطي مساحات واسعة في جزيرة لا بالما

نحو ستة أسابيع مرّت ولا يزال بركان "كومبري بييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية يواصل ثورانه وقذف حممه التي تحوّلت إلى أنهر منصهرة غطت أكثر من 970 هكتاراً معظمها من الأراضي الزراعية، ودمّرت أكثر من 2500 مبنى.
وشرعت وحدة الطوارئ العسكرية وفرق من قوات المشاة في الجيش الإسباني في إزالة الرماد المتراكم فوق أسطح المباني وطرقات الجزيرة الواقعة في غرب أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، ولكن الكميات كبيرة جداً.
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