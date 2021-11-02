19 قتيلا و50 جريحا على الأقل في الهجوم على مستشفى في كابول

أعلن مسؤول في حكومة طالبان لوكالة فرانس برس أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابول انتهى، موضحًا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري.

وقال "نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى"، ومهاجمون آخرون وصلوا إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

وقتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون حين تعرض مستشفى في كابول لهجوم الثلاثاء، كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة بعدما أكدت طالبان وقوع انفجارين وتحدث شهود عن إطلاق نار.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا الى المستشفيات في كابول".

وسمع دوي انفجار تلاه إطلاق نار صباح الثلاثاء قرب مستشفى عسكري في وسط كابول على ما أفاد شهود ومسؤولون من طالبان.

وقال مسؤول من طالبان لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا الأولية، وقع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري وانفجار آخر قرب المستشفى". وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي أن "الانفجار تسبب بوقوع ضحايا".

وقال مصدر طبي في المستشفى لوكالة فرانس برس "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار".

وبعد دقائق قليلة سمع صحافيو الوكالة دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها.

يعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية الى 3 تشرين الأول/اكتوبر حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد ايد غاه في كابول في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم في آذار/مارس 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم الدولة الاسلامية وأوقعت نحوا مئة قتيل.