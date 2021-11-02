إطلاق أول موقع مواعدة غرامية لليهود المقيمين في الخليج

أُطلق في الساعات الأخيرة أول موقع مواعدة لليهود في الخليج بينما يتشجّع المزيد من اليهود غير المتزوجين على التوجه إلى المنطقة منذ تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل.

ووقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاق التطبيع العام الماضي في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لتحيدا بذلك عن موقف اعتمدته الدول العربية طويلا بعدم إقامة علاقات مع الدولة العبرية قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وباتت الإمارات في 15 أيلول/سبتمبر من العام الماضي أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية تفعل ذلك بعد مصر والأردن عامي 1979 و1994 على التوالي.

ووقّعت البحرين على الاتفاق التاريخي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في اليوم ذاته.

ومنذ ذلك الحين، انتقل الكثير من اليهود العُزَّاب إلى المنطقة الثرية للعمل و"إيجاد آفاق جديدة"، بحسب إيلي عبادي حاخام جمعية الجاليات اليهودية في الخليج التي أطلقت الموقع الجديد.

"نحتاج إلى تزويج اليهود"

وقال لوكالة فرانس برس "لقد أدركنا أنه من أجل تنمية المجتمع اليهودي" في الخليج، "نحتاج إلى تزويج اليهود"، مضيفاً أن العشرات من الرجال والنساء غير المتزوجين أبدوا اهتمامهم بالموقع.

ورأى شاب يهودي يعيش في الإمارات منذ عام 2019، أنّ الموقع الذي يحمل عنوان "جويش سينغلز إن ذي غلف" ("عازبون يهود في الخليج") "سيجعل الأمور أسهل للقاء الأفراد ذوي التفكير المماثل" المتواجدين في المنطقة.

ولكن على عكس معظم مواقع المواعدة التقليدية، قال الحاخام إن المنصة الجديدة سيديرها أعضاء من الجمعية سيقررون مدى توافق الشخصين.

وقال "نحن لا ندع المصير يتحكم فيه الكمبيوتر... هناك لمسة إنسانية ستتولى الجمع" بين مستخدمي الموقع.