عاد المكسيكيون للاحتفالات العامة بعيد الموتى، بعد أن تسببت جائحة كوفيدـ19 في إغلاق معظم المقابر العام الماضي. وفي بعض القرى الصغيرة حول بحيرة باتشوارو في ولاية ميتشواكان، يمارس الأهالي طقوسا توارثوها منذ مئات السنين، ويحاولون الحفاظ على تقاليدهم أمام تمدد النشاط السياحي. ولا يريد الأهالي أن يقاطع السياح طقوسهم. ويضع المحتفلون سلال الفواكه والزهور على القبور المحلية، وتتقاسم العائلات الوجبات مع موتاها خلال زيارات ليلية، حيث يدخلون وفق اعتقادهم "أرض الأحياء"، من خلال قوس خشبي مزخرف.
No Comment المزيد من
كلمات قاسية ومستقبل غامض في كوكب مهدد... هكذا كان افتتاح قمة كوب26 في غلاسكو
شاهد: احتفالات عيد تذكار الموتى في المكسيك
شاهد: عودة موكب الهالوين في مدينة نيويورك
شاهد | ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد قرى في بنغلاديش
شاهد: نشطاء البيئة يحتجون بطريقتهم تزامنا مع افتتاح كوب 26
شاهد | رماد البركان يغطي مساحات واسعة في جزيرة لا بالما
فيديو | مدريد تُضاء احتفالاً بإدراج اليونسكو إحدى حدائقها على قائمة التراث العالمي
شاهد: غريتا تونبرغ تصل إلى غلاسكو توازياً مع البدء بأعمال قمة كوب 26
شاهد: الكنيسة المارادونية تحيي ذكرى ميلاد أسطورة كرة القدم مارادونا
شاهد: بركان جزيرة لا بالما الإسبانية يستقطب السيّاح في عطلة عيد كل القديسين
شاهد: نشطاء حماية البيئة يتظاهرون في لندن قبل مؤتمر المناخ (كوب26)
شاهد: تكريم القديس سيمون بالموسيقى والتدخين في غواتيمالا
شاهد: تنظيف شواطئ جنوب غرب اليابان بعد ثوران بركاني تحت الماء
شاهد: جو بايدن يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان
فيديو: احتفالات بيوم الموتى في المكسيك