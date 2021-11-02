فايزر تتوقع أن تصل مبيعاتها السنوية من اللقاح المضاد لكوفيد إلى 36 مليار دولار

رفعت مجموعة الأدوية الأميركية فايزر الثلاثاء توقعاتها للارباح السنوية للقاحها المضاد لكوفيد-19 كوميرناتي، مراهنة بشكل خاص على الطلب القوي خارج الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة الآن لبيع كميات مصل مقابل 36 مليار دولار، علماً أنها تطوّر مصلاً بالشراكة مع بايونتيك الألمانية، مقابل تقديرات سابقة بأرباح تصل إلى الـ33,5 مليار دولار.

وأعلن رئيس شركة فايزر ألبير بورلا في بيان عن نتائج الفصل الثالث للمجموعة أن "أكثر من 75% من ارتفاع العائدات المرتبطة بكوميرناتي خلال الفصل الثالث من 2021 مصدرها بلدان خارج الولايات المتحدة".

نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في توزيع ما لا يقل عن ملياري جرعة إلى البلدان القليلة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية العام 2022" ألبير بورلا رئيس شركة فايزر

وأضاف أن نصف هذه الجرعات ستباع إلى الحكومة الأميركية بسعر التكلفة لتوزع لأفقر دول العالم.

وتتوقع فايزر توزيع 2,3 مليار جرعة لقاح حول العالم طيلة العام.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، سمحت إدارة الدواء والغذاء الأميركية بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً بلقاح كوميرناتي، ما يمهد الطريق لحملة تلقيح كبرى جديدة في البلاد. وتجتمع لجنة خبراء من مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها الثلاثاء لتقرير ما إذا كان سيتم التوصية باللقاح للشباب أم لا.

وحققت فايزر، بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، مبيعات بقيمة 24,1 مليار دولار اي أكثر من الـ22,7 مليار دولار التي توقعتها وول ستريت. وجلب اللقاح وحده ما يقرب من 13 مليار دولار.

وبلغ صافي ربح المجموعة خلال هذه الفترة 8,15 مليار دولار.

وارتفع سهم شركة فايزر بنسبة 4% تقريباً في المعاملات التي سبقت افتتاح وول ستريت.