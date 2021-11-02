إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ مع تقدم المتمردين نحو أديس أبابا

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي الثلاثاء حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" أن "حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد".

وأضافت أنه من المتوقع أن يوافق النواب على الإجراء في غضون 24 ساعة.

وحذّرت الولايات المتحدة الثلاثاء متمردي الجبهة من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلا من ذلك.

وقال جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي في معهد السلام الأمريكي "دعوني أكون واضحا: نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي إلى أديس أو أي تحرك للجبهة لمحاصرة أديس أبابا".

عقوبة أمريكية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الثلاثاء أنه ألغى تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا ما زاد الضغط على الحليفة التاريخية للولايات المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي، فيما أعلن مجلس الوزراء في أديس أبابا حالة طوارئ على المستوى الوطني.

وفي إخطار للكونغرس، قال بايدن إنه ينهي أيضا التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، البلدان اللذان شهدا انقلابا أيضا.

ومنحت هذه التفضيلات التجارية بموجب قانون أمريكي صدر في العام 2000 أعفيت بموجبه دول إفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم صادراتها.

وأوضح بايدن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وكانت الولايات المتحدة من أشد منتقدي سلوك رئيس الوزراء أبيي أحمد في الحرب المستمرة منذ قرابة عام في شمال إثيوبيا، في وقت أفادت تقارير كثيرة عن مذابح واغتصاب جماعي وما وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه "نوع من التطهير العرقي".

وقاد مسؤولون إثيوبيون في الأسابيع الأخيرة حملة ضغط ضد استبعاد بلادهم من "قانون النمو والفرص المتاحة في إفريقيا" (اغوا) محذّرين من عواقب خصوصا في قطاع التصنيع.