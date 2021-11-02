شاهد: مقتنيات المغنية الراحلة إيمي واينهاوس تعرض للبيع في مزاد علني

ستتاح لمحبي المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس الفرصة للمزايدة على ممتلكاتها الشخصية هذا الأسبوع في مزادات "جوليانز أوكشنز" في لوس أنجلوس.

تُطرَح للبيع في مزاد علني، أكثر من 800 قطعة من مقتنياتها، من بينها مجموعة من كتب جاكي كولينز، تبدأ بـ100 دولار (86 يورو)، إلى الفستان الذي ارتدته واينهاوس خلال أدائها الأخير في عام 2011.

ويتراوح سعر فستانها القصير باللونين الأخضر والأسود بين 15000 دولار ( 12927 يورو) و 20000 دولار (17236 يورو)، لكن يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك بكثير.

الفستان الذي ارتدته إيمي واينهاوس خلال أدائها الأخير في عام 2011 FREDERIC J. BROWN/AFP or licensors

أيقونة موسيقية

أصدرت إيمي واينهاوس التي توفيت بسبب آثار تسمم كحولي في تموز/ يوليو 2011، في الـ27 من العمر، ألبومين فقط، لكنها تعتبر رمزاً موسيقياً.

وكانت الفنانة البريطانية التي فازت بعدد من الجوائز عن ألبومها "باك تو بلاك" العام 2006 تتناول تجربتها الشخصية في إدمان الكحول والمخدرات في أغنياتها المطبوعة بموسيقى الجاز والسول، وقد فازت بخمس جوائز غرامي في عام 2008.

وقال مارتن نولان، المدير التنفيذي لمزادات جوليانز أوكشنز:"لدينا ملابس رائعة كانت قد ارتدتها في عروضها، وحقائب، وأحذية، وملابس سباحة". كل شيء يمثل حياة ومهنة مذهلة، بما في ذلك حقائب السفر والقيثارات وحقائب الطريق التي كانت تستخدمها في جولاتها فنية".

عُرضت حقيبة آمي واينهاوس المصنوعة من الجلد الأحمر والتي استخدمتها في حفل جوائز بريت عام 2007 FREDERIC J. BROWN

بالإضافة إلى الفستان الذي ارتدته في آخر عرض لها، عُرضت الحقيبة المصنوعة خصيصاً على شكل قلب من تصميم موسكينو.

قال نولان: "لقد كانت تحب القلوب. القلوب موجودة في كل أنحاء المعرض، لتمثل الشخص الذي عرفناه وأحببناه".

مؤسسة أمي واينهاوس

وأضاف نولان أن "جزءاً كبيراً" من عائدات البيع سيخصص لمؤسسة إيمي واينهاوس، التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من الإدمان، بما في ذلك توفير سكن للتعافي والعلاج بالموسيقى.

كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطقة كامدن تاون، شمال غرب لندن، حيث عاشت المغنية في المنطقة وكانت معروفة من قبل السكان المحليين.

ويشير نولان إلى أن ذكراها ستبقى حية في أذهان العالم بأسره: "إنها أيقونة عالمية وأيقونة أزياء محبوبة في جميع أنحاء العالم، لدينا أشخاص يسجلون للمزايدة في هذا المزاد من كل مكان".

عرض المزاد لوحة كانت في ساحة كامدن سكوير لواينهاوس، مع ملاحظات المعجبين بعد وفاتها، 1 نوفمبر 2021 FREDERIC J. BROWN

عُرضت مقتنيات المغنية الراحلة للجمهور يوم الاثنين، وسيقام المزاد يومي 6 و 7 نوفمبر - تشرين الثاني 2021.

يمكن المشاركة بالمزاد مباشرة في دار "جوليانز أوكشنز" للمزادات أو عبر الإنترنت Julienslive.com.