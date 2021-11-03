شاهد: عرض أزياء شانيل كروز في مدينة دبي بروح بروفانس الفرنسية

أقيم مساء أمس الثلاثاء عرض شانيل كروز 2021/2022 في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة على يد المصممة فيرجيني فيارد، وذلك بعد مرور سبع سنوات على تنظيم أول عرض أزياء لدار الهوت كوتور الفرنسية في دبي مع المصمم الراحل كارل لاغرفيلد.

وتميز العرض بحضور نخبة من المشاهير، أبرزهم بينلوبي كروز، وكارولين دو ميغريه، وتارا عماد، وكيان جونسون وغيرهم. قدموا لمشاهدة المجموعة الجديدة لدار الأزياء الشهيرة عالميا في مركز عالمي للتسوق يجذب عشاق الموضة من كل مكان. وقد طلب من الضيوف إثبات حصولهم على التطعيم الكامل ضد كوفيدـ10 أو تقديم اختبار بي سي آر سلبي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها الكشف عن هذه المجموعة لدار شانيل، إذ تم تقديمها المرة الأولى في مايو/أيار في قرية "ليبو دو بروفانس"، جنوب فرنسا، بشكل افتراضي عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. ولهذا السبب، اختير النسيج البيج مع ظلال ورسوم لأغصان الزيتون في قاعة العرض لتعكس روح المدينة الفرنسية.

وقد استوحيت تصاميم هذه الأزياء من مؤسسة العلامة التجارية "غابرييل شانيل" وصداقتها مع صناع الأفلام والفنان التشكيلي الفرنسي جان كوكتو، وبشكل خاص من فيلمه "وصية أورفيس" بالأبيض والأسود الذي أخرجه في عام 1960.

ولطالما اشتهرت دار شانيل بإبراز المظهر الراقي والأنثوي الجذاب للمرأة من خلال أزياء عصرية وأنيقة. وفي هذه المجموعة، تلاعبت المصممة فيارد بتناقضات الضوء والظل، واللونين الأبيض والأسود. مع الحفاظ على طابع الدار الشهيرة برسمات النجوم والحمام والكاميليا.

كما استخدمت لتصميم فساتينها الجلد، والخرز، والترتر، فضلا عن البدلات التويد الأيقونة التي جعلت دار شانيل رائدة في عالم الموضة الفرنسية منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

وتضمنت مجموعة كروز الجديد تشكيلة متنوعة من حقائب اليد صغيرة الحجم المصنوعة من التويد والجلد المبطن. بالإضافة إلى اكسسوارات برباط من الجلد الأسود مع محفظة صغيرة مرفق بشعار شانيل المزدوج بحرف C.