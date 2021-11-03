موجة جديدة هي الرابعة لوباء كوفيد-19 في ألمانيا في صفوف غير الملقحين بصفة خاصة

تسببت عطلة الخريف في ألمانيا في موجة وباء جديدة هي الرابعة، خاصة في صفوف غير الملقحين من الناس، إذ بلغ عدد الوفيات يوم الأربعاء 194 حالة، وتجاوز عدد الإصابات الجديدة 20 ألف إصابة.

وقال وزير الصحة الألماني يانس سبان خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد تواجه وباء لعدد كبير من الناس خاصة بين غير الملقحين، مؤكدا أن وحدات العناية المركزة في أنحاء ألمانيا تقلصت فيها الشغورات، وبدأت تنفد منها الأسرة مرة أخرى.

ودعا الوزير الحكومات الإقليمية إلى تشديد الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي الوباء، على أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تحديدا، في حال تفشي العدوى في أي منطقة معنية.

وتتضمن الإجراءات المقترحة منع الناس الذين لم يتلقوا التطعيم من دخول بعض الأماكن العامة، شرط استظهارهم بنتيجة سلبية لاختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر).

وقد بدأت مناطق ألمانية من أصل 14 منطقة بالفعل في تطبيق هذه الإجراءات، أو هي على وشك تطبيقها، مثل سكسونيا وبادن فوتنبرغ. وقال سبان الذي كان عضوا في حكومة أنغيلا ميركل منذ 2018 إنه يريد أن يرى تكثيفا لعمليات التطعيم المعزز.

ويوصى في ألمانيا في الوقت الراهن بإعطاء اللقاح المعزز، بعد ستة أشهر من استكمال التطعيم بالجرعتين لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة.

في هذه الأثناء أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن حزنها العميق، إزاء عدم تطعيم بين مليونين وثلاثة ملايين ألماني تزيد أعمارهم عن 60 عاما، من بين 55.6 مليون مواطن.

من جانبه ردد المستشار في الحكومة بخصوص كوفيدـ19 لوتار فيلر كلام سبان التحذيري، قائلا إن الموجة الرابعة للوباء حدثت في وقت يخشى فيه من أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم غير كاف، لتوفير أي شكل من أشكال مناعة القطيع.