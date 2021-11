بالصور: مهرجان "تيهار" الهندوسي المخصص لتقديس الكلاب في نيبال

ضباط الشرطة النيبالية وطفل يعبدون كلبًا بوليسيًا خلال احتفالات مهرجان تيهار في قسم تربية الكلاب في كاتماندو، نيبال، الأربعاء 3 نوفمبر 2021 Niranjan Shrestha/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.