السعودية والإمارات يدعوان إلى استعادة الحكومة المدنية السلطة في السودان

انضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني، إلى الولايات المتحدة وبريطانيا الأربعاء في الدعوة إلى استعادة الحكومة المدنية السلطة في السودان.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية "ندعو إلى إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون" في السودان.

وأضاف البيان "نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد .. ونؤكد على أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، فنحن نشجع الحوار البناء بين جميع الأطراف ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى".

أدانت الولايات المتحدة عملية الانقلاب التي نفذها الجيش للاستيلاء على السلطة الأسبوع الماضي، وهي خطوة وضعت حدا لانتقال هش إلى الديموقراطية حيث تم تقاسم السلطة مع حكومة مدنية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإمارات لديها نفوذ خاص في السودان وقد ساعدت في إقناع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وغابت عن هذا البيان المشترك مصر المجاورة للسودان والتي تسبب موقفها في إثارة غضب البعض الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج.