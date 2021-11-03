التلفزيون السوري يعلن عن هجوم صاروخي إسرائيلي على منطقة قرب دمشق

ذكر التلفزيون الرسمي السوري في الساعات الأولى من صباح الأربعاء نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت هجوما بعدد من الصواريخ على منطقة تقع على مشارف العاصمة دمشق أسفر عن بعض الخسائر المادية. ولم يرد بعد تأكيد من مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري "أنه في حوالي الساعة 12 و58 دقيقة من فجر اليوم، نفذ (العدو الإسرائيلي) عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

يأتي هذا القصف بعد ثلاثة أيام من قصف آخر للجيش الإسرائيلي لعدد من المواقع المحيطة بدمشق في غارة نهارية نادرة، وفقًا لوسائل إعلام سورية، قيل إنها استهدفت أسلحة متطورة تابعة لجماعة حزب الله ووكلاء إيرانيين آخرين.

وتابع المتحدث العسكري "تصدت وسائط دفاعنا الجوي في الثلاثين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط العسكرية بريف دمشق وأدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية".

كما قالت وكالة سانا إن الضربات نفذت باستخدام صواريخ أرض - أرض أطلقت من شمال إسرائيل وسُمع دوي انفجارات في الريف المحيط بالعاصمة السورية.

ووردت أنباء عن تنفيذ غارات على مناطق قاعدة الديماس وقدسيا والمزة الجوية. ويعتبر القصف في النهار على أهداف سورية نادراً نسبيًا.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارة السبت قتلت خمسة مقاتلين موالين لإيران على الأقل وأصابت آخرين.

وفي وقت سابق، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم المتزايد بشأن انتشار أنظمة صواريخ أرض - جو إيرانية الصنع في سوريا، فضلاً عن تحسين قدرات الدفاع الجوي للجيش السوري.

نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية داخل سوريا على مدار فترة الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، مستهدفة ما تصفه بشحنات أسلحة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والتي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.