شاهد: رئيس أساقفة نيويورك يبارك الحيوانات التي ستكون جزءاً من مغارة الميلاد

افتتح رئيس أساقفة نيويورك فصل الأعياد بمباركة الحيوانات التي تم اختيارها لتكون جزءاً من مغارة الميلاد المعروضة أمام قاعة "راديو سيتي ميوزيك هال". وبحضور سيدات من فرقة "روكيت" الراقصة الشهيرة، رشّ رئيس الأساقفة، الكاردينال تيموتي دولان، المياه المقدسة على جمل وحمار وبعض الخراف. وكان الوباء أجبر نيويوك على إلغاء هذه المناسبة في العام الماضي.
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