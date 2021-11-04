وكالة الأدوية الأوروبية تمهد الطريق امام استخدام عقار ميرك ضد كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس أنها مستعدة لنصح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستخدام عقار شركة ميرك الأميركية ضد كوفيد-19 في حالات الطوارئ، والذي بات مرخصا في بريطانيا.

من جانب آخر تحاول الوكالة تسريع التقييم الذي أطلقته الأسبوع الماضي حول الدواء قبل احتمال طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبي، فيما تشهد أوروبا موجة كبرى من الإصابات.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري "سنحاول تسريع تقييمنا للحصول على ترخيص في أسرع وقت ممكن" مضيفاً أن ليس بامكانه تحديد موعد بعد.

وأضاف: "نحن مستعدون أيضا لنصح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكي تتمكن من وضع هذا الدواء الجديد المضاد للفيروس في التصرف في حال الطوارئ قبل ترخيص استخدامه".

هذه الهيئة الناظمة التي يوجد مقرها في امستردام ليس لديها سلطة اتخاذ قرار مركزي حول استخدام هذا الدواء في حالة الطوارئ في كل دول الاتحاد الأوروبي، إنما يمكنها إصدار نصيحة للدول بشكل فردي لاستخدامه.

أصبحت بريطانيا الخميس أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد-19 من انتاج مختبرات ميرك الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة.

ويعطى هذا العقار إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته وهو يخفض بالنصف احتمال دخول المستشفى على ما جاء في تجربة سريرية أجرتها ميرك.

وتعمل مضادات الفيروسات مثل "مولنوبيرافير" على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض.

ومنافع هذه العقاقير مزدوجة إذ تسمح بتجنب الإصابة بأعراض خطرة فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب.

وحضت وكالة الأدوية الأوروبية مجددا السكان على تلقي اللقاح في أول فرصة لمكافحة "الموجة الرابعة" من الوباء التي تضرب القارة.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الخميس بشأن وتيرة انتشار جائحة كوفيد-19 في أوروبا مثل ألمانيا التي سجلت الإصابات اليومية فيها مستوى قياسيا.

من جهته قال المسؤول عن التجارب السريرية لدى وكالة الأدوية الأوروبية فيرغوس سويني إن "الوضع الوبائي في أوروبا مقلق جدا حاليا".

وأضاف "من المهم جدا أن نكون جميعا ملقحين لأننا لسنا جميعا محميين طالما ان كل العالم ليس محميا".