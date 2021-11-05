بريطانيا تكرّم ذكرى المهاتما غاندي

أعلن ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني الخميس في مناسبة عيد ديوالي، عيد الأنوار الهندوسي، إطلاق سلسلة قطع نقدية خاصة تكريما لرمز نضال الهنود من أجل الاستقلال مهاتما غاندي.

وقال سوناك أول هندوسي يتبوأ هذا المنصب، في بيان إن هذه الخطوة تكرّم "قائدا نافذا ألهم ملايين الأشخاص حول العالم" و"كان دوره حاسما في الحركة من أجل استقلال الهند" التي تحررت من الاستعمار البريطاني سنة 1947.

"حياتي رسالة"

وأضاف سوناك الذي يصف نفسه بأنه "هندوسي ملتزم"، "أنا فخور بالكشف عن هذه القطعة خلال ديوالي"، العيد الهندوسي الأهم.

ويتزامن إطلاق هذه القطعة التذكارية أيضا مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال الهند.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان "أنها المرة الأولى التي يتم فيها استذكار غاندي عبر قطعة نقدية رسمية في المملكة المتحدة"، في ترجمة للرغبة بـ"البناء على أسس العلاقة المستدامة والروابط الثقافية" بين لندن ونيودلهي.

هذه القطع النقدية التي تراوح قيمتها الاسمية بين جنيهين ومئة جنيه إسترليني، ستكون متوافرة بالفضة والذهب. وتباع القطعة الذهبية من هذه المجموعة في مقابل 2440 جنيها استرلينيا (3291 دولارا).

وتمثل القطعة زهرة لوتس (نيلم هندي)، رمز الهند، مع القول المأثور لغاندي "حياتي رسالة". وتندرج هذه القطعة ضمن مجموعة أوسع تضم أيضا أول سبيكة بريطانية تمثل لاكشمي، إلهة الثروة لدى الهندوس الذين يحتفلون بها تقليديا خلال عيد ديوالي.