فيديو | "الصخرة" لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجدداً بعد حادثة بالدوين

قال النجم الهوليوودي دواين جونسون إنه لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجدداً، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار مميت تورط فيه الممثل أليك بالدوين خلال تصويره فيلماً في ولاية نيو مكسيكو الشهر الماضي.

وقال جونسون الملقب بالصخرة، والذي كان في لوس أنجليس لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه "رد نوتيس" أو (المذكرة الحمراء) والذي يشاركه البطولة فيه النجمان رايان رينولدز وغال غادوت، إن الأفلام التي تنتجها شركته، سفن بك برودكشنز، "لن تستخدم أسلحة حقيقية مرة أخرى".

وقالت الشرطة إن المصورة السينمائية هالينا هاتشينز قُتلت يوم 21 أكتوبر-تشرين الأول في موقع تصوير فيلم (راست) عندما أُطلقت رصاصة حية من مسدس كان يحمله بالدوين. وأُخبر بالدوين بأن المسدس كان "بارداً"، وهو مصطلح صناعي يعني أنه آمن للاستخدام.

وأثار الحادث القلق من جديد بشأن استخدام الأسلحة في الأعمال الفنية.

وفي آخر مستجدات التحقيق لم يستبعد وكلاء الدفاع عن مسؤولة تحضير السلاح الذي استخدمه بالدوين أن يكون الحادث نتيجة "عمل تخريبي"، على ما قالوا الأربعاء.

وكانت هانا غوتييريز ريد مسؤولة عن الإشراف على الأسلحة في موقع تصوير فيلم الوبسترن. وقال محاموها لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية إن موكلتهم حّملت المسدس بذخيرة من علبة رصاصات وهمية، وإنها لا تعرف شيئاً عن مصدر الرصاصة الحية التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير.