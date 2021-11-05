فرنسا: الانقلاب قد يعرقل عملية إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان

قالت فرنسا يوم الجمعة إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على هذا البلد.

وفرنسا ثاني أكبر دائن للسودان.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة في بيان إن الانقلاب العسكري في السودان "يهدد" آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما تدين به لهذا البلد الإفريقي.

وأوضحت الوزارة أن اتفاقا "تم التوصل إليه في 15 تموز/يوليو" في إطار نادي باريس "يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان". واشار إلى انه بعد خمسة أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على السودان، "من الواضح أن الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر يهدد هذه الآلية".