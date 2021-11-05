نقابة الشرطة المالطية مستاءة بشأن قرار حظر اللحى

قيل لضباط الشرطة المالطية أن بإمكانهم إطلاق اللحى، مع إمكانية صبغ شعرهم وحتى طلاء أظافرهم، وهذا في آخر خلاف حول "سياسة" الزي الرسمي.

واشتكى اتحاد الشرطة في مالطا من قرار جديد يأمر جميع الضباط الرجال بالحلاقة أو مواجهة إجراءات تأديبية. وقد أصدر مفوض الشرطة في مالطا أمر "المثول الشخصي" للمخالفين الشهر الماضي.

وسوف تتم معاقبة عناصر الشرطة إذا كانوا يرتدون الزي العسكري وهم غير حليقي الشعر والذقن ومتسخين وغير مرتبين في هندامهم خلال آدائهم لمهامهم.

منتقدو القرار يقولون إن الأمر "غير قانوني" ولا يسمح بأي استثناءات. وقال اتحاد الشرطة المالطية إنه سجل شكوى في هذا الشأن، وبعد عدم تلقي أي رد، أطلق احتجاجا على التوجيه. وحثت النقابة ضباط الشرطة في مالطا على إنماء شعر الوجه والتعبير عن مشاعرهم الأسبوع المقبل.

وقالت النقابة في بيان "عناصر الشرطة من الرجال سواء كانوا يرتدون الزي الرسمي أو يرتدون ملابس مدنية يجوز لهم أن يتركوا لحاهم شريطة أن تكون مشذبة بشكل جيد".

وأضاف البيان: "يجب ألا يرتدي جميع أفراد القوة، أثناء أدائهم لواجباتهم، قبعات الشرطة.... يمكن صبغ الشعر مع ألوان معقولة ...ويمكن استخدام طلاء الأظافر من أي لون".

ويضم اتحاد الشرطة المالطية حوالي 1800 عضو من أصل 2000 عنصر يشكلون قوات الشرطة في الدولة الصغيرة، العضو في الاتحاد الأوروبي.