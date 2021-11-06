عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

سيراليون

أكثر من 80 قتيلاً في انفجار مستودع وقود في فريتاون عاصمة سيراليون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف   -   حقوق النشر  Sunday Alamba
حجم النص Aa Aa

قتل ثمانون شخصاً على الأقل في انفجار مستودع للوقود مساء الجمعة في المنطقة الصناعية من فريتاون عاصمة سيراليون.

وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر "انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليل الماضي" مشيراً إلى أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت.

من جهته قال سينه كامارا مدير المشرحة المركزية الحكومية في عاصمة سيراليون إن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة وقود في الساعات الأولى من يوم السبت.

المصادر الإضافية • ا ف ب