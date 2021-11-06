نظم سوريون مهرجانا لسباق الخيل في مدينة الرقة بشمال سوريا، العاصمة السابقة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، والتي مزقتها الحرب. ماجد الصالح عضو لجنة المهرجان قال: "هذا المكان مغلق منذ عشر سنوات، وقد شارك الجميع في المهرجان واستمتعوا بالحدث".

مدينة الفروسية التي شهدت تنظيم المهرجان مغلقة منذ سنوات وقد كانت المناسبة فرصة لمشاركة أكثر من 30 خيلا من مدن الحسكة ودير الزور والرقة وقد شارك في كل جولة خمسة خيول فأكثر، وفي بعض الجولات شارك عشرة خيول. وقدم المهرجان جوائز نقدية وأخرى تشجيعية.