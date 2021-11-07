من هي الشخصيات التي استهدفت بطائرات مُسيرة قبل رئيس الوزراء العراقي؟

قبل رئيس الوزراء العراقي، كانت شخصيات بارزة أخرى هدفاًُ لهجمات بطائرات مُسيرة، سواء هجمات بطائرات مسيرة مفخخة أو اطلاق نار من طائرات مسيرة عسكرية.

نجا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من "محاولة اغتيال" بواسطة طائرة مُسيرة مفخخة استهدفت منزله في بغداد ليل السبت الأحد.

الجنرال الإيراني سليماني في العراق

في 3 كانون الثاني/يناير 2020، قُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية بطائرة مُسيرة قرب مطار بغداد.

وكان الجنرال سليماني قائد فيلق القدس مكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

لتبرير الأوامر التي أصدرها بقتله، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد مقتل سليماني، أن الأخير كان يخطط لهجمات "وشيكة" ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين.

ورداً على اغتياله، أطلقت إيران صواريخ على قواعد عسكرية عراقية تؤوي أميركيين، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

رئيس فنزويلا مادورو

في 4 آب/أغسطس 2018، اكد نيكولاس مادورو أنه تعرض لهجوم بعد أن تحطمت طائرتان مُسيرتان محملتان بالمتفجرات بالقرب من منصة كان يعتليها لحضور احتفال عسكري في وسط كراكاس.

واتهم الرئيس الفنزويلي النائب المعارض جوليو بورغيس المنفي في كولومبيا والرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس. واعتقل نحو ثلاثين شخصاً في هذه القضية بينهم جنرالان ورئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو وأفرج عنهم في ما بعد.

زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

قُتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي في حزيران/يونيو 2015 في هجوم بطائرة أميركية مُسيرة، ما وجه واحدة من أقسى الضربات إلى هذا التنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن.

وقبل الوحيشي الذي يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على مستوى العالم، قُتل العديد من قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في هجمات بطائرات مسيرة أميركية في اليمن.

كما حاولت الولايات المتحدة في عام 2011 أن تغتال بطائرة مُسيرة أنور العولقي، الداعية المتشدد الأميركي-اليمني الذي تشتبه واشنطن في صلته بمنفذ الاعتداء الفاشل في 25 كانون الأول/ديسمبر 2009 على متن طائرة تجارية أميركية. لكن الإمام نجا من الهجوم.

ولا ينفذ الأميركيون هذا النوع من الهجمات في اليمن، منذ أن قتلت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين نائب رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء صالح الزنداني مطلع عام 2019 خلال عرض عسكري.

زعيم حرب باكستاني

قُتل الملا نذير زعيم الحرب الباكستاني النافذ الذي كان رجاله يقاتلون حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في كانون الثاني/يناير 2013 في سلسلة من الهجمات الأميركية بطائرات مُسيرة على مناطق قبلية في باكستان.

وكان في ذلك الوقت أحد أهم المقاتلين الذين قتلوا بنيران طائرات مُسيرة أميركية في شمال غرب باكستان، وهي منطقة كانت بمثابة قاعدة خلفية لطالبان الأفغانية والباكستانية والجماعات المرتبطة بالقاعدة.