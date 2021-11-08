شاهد: أول امرأة صينية تسير في الفضاء لمدة 6 ساعات كاملة

أصبحت وانغ يابينغ أول امرأة صينية تسير في الفضاء كجزء من مهمة تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية تيانغونغ الواقعة في مدار حول الأرض.

وغادرت وانغ وزميلها رائد الفضاء تشاي تشيغانغ الوحدة الرئيسية للمحطة مساء الأحد، وقضيا أكثر من ست ساعات في الخارج لتركيب المعدات وإجراء الاختبارات وفقًا لوكالة الفضاء الصينية المأهولة.

وقالت المحطة الفضائية سي إم إس على موقعها الاكتروني إن العضو الثالث في الطاقم يي جوانجفو، ساعد في هذه المهمة من داخل المحطة.

سافرت وانغ البالغة 41 عامًا وتشاي 55 عامًا، إلى محطتي الفضاء التجريبيتين الصينيتين مينجتيان ووينتيان، خارج الخدمة حاليا لتفقد بعض التجهيزات. وكان رائد الفضاء تشاي قد قام بأول عملية سير في الفضاء للصين قبل 13 عامًا.

ويعد رواد الفضاء الثلاثة، الطاقم الصيني الثاني في المحطة في إطار المهمة التي بدأت مع وصولهم في 16 أكتوبر- تشرين الأول الماضي والتي من المقرر أن تكون أطول فترة زمنية يقضيها رواد الفضاء الصينيين في الفضاء حتى الآن.

سيتم توصيل وحدة تيانخه للمحطة العام المقبل بقسمين آخرين، مينجتيان ووينتيان. وستزن المحطة المكتملة حوالي 66 طناً، أي أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية، التي أطلقت أول وحدة لها في العام 1998 وتزن حوالي 450 طناً.

تم التخطيط لثلاث عمليات سير في الفضاء لتركيب معدات استعدادًا لتوسيع المحطة، بينما سيقوم الطاقم أيضًا بتقييم الظروف المعيشية في وحدة تيانخه وإجراء تجارب في طب الفضاء ومجالات أخرى.

يخطط برنامج الفضاء الصيني الذي يديره الجيش لإرسال طواقم متعددة إلى المحطة خلال العامين المقبلين لجعلها تعمل بكامل طاقتها.