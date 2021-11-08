قائد قوات الدعم السريع السودانية: قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب.

وأضاف حميدتي "نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد".

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.

كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصًا العاصمة موجة من التظاهرات.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقل الجيش معظم القادة المدنيين، وطالت قائمة المعتقلين مذاك لتشمل سياسيين ونشطاء ومتظاهرين وحتى موظفين ومارة، اعتقلوا جميعا من دون مذكرات توقيف.

بعد حركة احتجاجية اندلعت غداة الانقلاب وتراجعت الأسبوع الماضي، دعت نقابات ومنظمات أخرى من جديد السودانيين إلى عصيان مدني أمس الأحد اليوم الأول من الأسبوع في السودان، واليوم الإثنين.