ما هي قواعد السفر الجديدة للولايات المتحدة بعد رفع الحظر المفروض على عشرات البلدان؟

رفعت واشنطن، اعتباراً من اليوم الاثنين، الحظر الذي كانت فرضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الزائرين من عشرات البلدان، واكتفت بمطالبتهم بتقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح كاملاً مشفوعاً باختبار سلبي عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، قبل ركوب الطائرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

وتتوقع شركات الطيران ارتفاعاً في عدد القادمين إلى الولايات المتحدة من أوروبا وأماكن أخرى من العالم، وقد أظهرت بيانات من شركة تحليلات الطيران "سيريوم" أن الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة زادت بنسبة 21 بالمائة هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أنها تعتزم استبدال حظر السفر على الزوّار والسياح الأجانب بنظام يعتمد على التطعيم الكامل والاختبار السلبي للإصابة بـ"كوفيد-19".

ووفقاً لمركز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها، ستستقبل الولايات المتحدة المسافرين الذي حصلوا على اللقاح بالكامل بأيٍ من اللقاحات المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، وليس فقط تلك المستخدمة في الولايات المتحدة، ما يعني أن لقاح "أسترازينيكا" الذي تمّ استخدامه على نطاق واسع في كندا، سيتم قبوله.

وأكد المركز أن نحو ثلثي الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد - 19"، أي ما يعادل نحو 220 مليون شخص، بينما ثمة 111 مليون أمريكي تقريباً لم يحصلوا بعد على اللقاح،، من بين أولئك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وتحسنت الحالة الوبائية في غالبية الولايات الأمريكية، حيث أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل نحو 89 ألف إصابة جديدة يوم السبت الماضي، بينما كان معدل الإصابة في منتصف شهر أيلول/سبتمبر يبلغ نحو 173 ألف إصابة.