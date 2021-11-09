عرض نسخة من أول جهاز كمبيوتر أنتجته "آبل" للبيع بسعر قد يصل لأكثر من مليون دولار

طُرح للبيع في مزاد يقام الثلاثاء في جنوب كاليفورنيا جهاز كمبيوتر خشبي من طراز "آبل-1"، وهو أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا في الأسواق عام 1976، ويمكن أن يصل سعره إلى أكثر من مليون دولار.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز ببناء سوى 200 "آبل-1"، جُمعت كلها يدوياً عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666,66 دولاراً.

وقدرت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني في دار "جون موران" للمزادات في مونروفيا، بالقرب من لوس أنجليس، بما يراوح بين 400 ألف و 600 ألف دولار، لكنها قد تباع بأكثر من ذلك، على ما يتوقع المتخصصون.

وبيع جهاز "آبل-1" كان لا يزال صالحاً للعمل بأكثر من 900 ألف دولار عام 2014 في مزاد أقامته دار "بونهامز".

وقال الخبير كوري كوهين لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" إن 60 جهاز "آبل-1" أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها ذلك الذي تطرحه دار "جون موران"، لا تزال تعمل.

وما يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب الكوا من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب مزودة خشباً من هذا النوع، بحسب كتيّب دار المزادات.