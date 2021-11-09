آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

ماكرون سيُخاطب الفرنسيين

سيخاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين مساء الثلاثاء للمرة التاسعة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 للترويج لأخذ الجرعة الثالة من اللقاح في مواجهة زخم جديد للوباء ولطرح أولوياته في نهاية ولايته التي امتدّت خمس سنوات.

وحصل 3,4 مليون فرنسي فقط على الجرعة الثالثة من أصل 7,7 مليون فرنسي مخوّل لأخذها. وهناك عدة سيناريوهات مطروحة.

سنغافورة: غير الملقّحين سيُجبرون على دفع تكاليف علاجهم

ستتوقف سنغافورة عن دفع تكاليف علاج المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين رفضوا أن يأخذوا اللقاح، بحسب ما أعلنت السلطات في سنغافورة التي يعاني قطاعها الصحي تحت الضغط.

تظاهرات في نيوزيلندا ضدّ القيود

تظاهر الآلاف في نيوزيلندا الثلاثاء رفضًا للقيود المفروضة لمواجهة انتشار كوفيد-19 وسط انتشار كبير للشرطة في العاصمة ويلينغتون.

مكافأة مالية في مدينة صينية لقاء معلومات عن أصل تجدد انتشار الوباء

عرضت مدينة صينية واقعة على الحدود الروسية مبلغ مئة ألف يوان (13,500 يورو) مكافأة لقاء أي معلومات حول أصل تفشي وباء كوفيد-19 محليًا.

وتمكّنت الصين من السيطرة على تفشي الوباء من خلال إجراءات قاسية منها الفحوصات المنهجية وإغلاق الحدود والتلقيح.

غير أن البلد يواجه تجددا لانتشار الوباء منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر في الشمال، فيما السلطات تردّ بحزم على أمل انهاء تفشي الوباء قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية المتوقع تنظيمها في بكين في شباط/فبراير 2022.

ازدياد معاداة السامية في ظل الوباء

أفاد تقرير أوروبي صدر الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 "أحيا" الخطاب المعادي للسامية وساهم في قيام "اعتقادات خاطئة ونظريات مؤامرة جديدة تلقي اللوم على اليهود" في الأزمة الصحية الحالية.

بريطانيا: اللقاح سيكون إلزاميا للعاملين في القطاع الصحي العام

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن فرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للطواقم الطبية في القطاع العام في بريطانيا اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل.

وقال ساجد جاويد، وزير الصحة أمام البرلمان بعد التشاور حول هذا الموضوع "توصلت إلى استنتاج مفاده أن كل من يعمل في القطاع الصحي العام (ان اتش اس) يجب أن يتلقوا اللقاح". سيتم إعفاء أولئك الذين ليسوا على اتصال مع المرضى أو لا يمكن تطعيمهم لأسباب صحية.

خمسة لاعبين كرة قدم ألمان في الحجر الصحي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء أن خمسة لاعبين من المنتخب الألماني دخلوا الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد-19.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن اللاعب المصاب ملقّحٌ بالكامل ولا تظهر عليه أعراض حاليًا، دون الكشف عن هويته. وتؤكّد صحيفة بيلد أنه المدافع نيكلاس زوله، أحد أعمدة بايرن ميونيخ.

أكثر من خمسة ملايين وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات حوالي 756 ألف وفاة تليها البرازيل بتسجيلها 609 ألف وفاة ثم الهند مع 461 ألف وفاة والمكسيك 299 ألف وروسيا 250 ألف حالة وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.