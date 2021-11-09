وسائل إعلام فرنسية: إلقاء القبض على 3 أشخاص على علاقة بمنفذ عملية الطعن في كان

نقلت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء عن مصادر بالشرطة في البلاد أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على صلة برجل يشتبه في مهاجمته لضباط شرطة في مدينة كان يوم الاثنين.

وأضافت صحيفة "لو باريسيان" أن جهات الادعاء الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقا بعد.

ونجا شرطي من هجوم بسكين في كان يوم الاثنين، ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بالشرطة قوله إن المهاجم قال إنه كان يتصرف "باسم النبي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الشرطي نجا بحياته وإن سترته الواقية من الرصاص أنقذته من إصابة خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك.

ولحقت بالمهاجم إصابات تهدد الحياة بعد أن أطلق عليه النار أفراد شرطة آخرون.

وقال وزير الداخلية إن المشتبه به جزائري يحمل تصريح إقامة في إيطاليا وإنه كان في فرنسا بطريقة قانونية ولم يكن على قائمة ترقب أفراد فرنسية على الرغم من أنه ذو ميول متشددة.

وقال دارمانان للصحفيين في كان "أعتقد أن بإمكاننا اليوم أن نتنفس الصعداء لأنه لم يُصب أي شرطي على الرغم من أنهم تعرضوا لأذى نفسي شديد".

ويأتي الهجوم بينما يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع الناخبين بأن حكومته قادرة على تعزيز الأمن والسيطرة على جرائم العنف قبل ستة أشهر من الانتخابات التي يشكل فيها اليمين المتطرف والمحافظون أكبر تهديد لآماله في إعادة انتخابه.