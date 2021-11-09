"موديرنا" تقدّم للاتحاد الأوروبي طلبا لترخيص لقاحها الخاص بالأطفال

أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية أنها تقدّمت، اليوم الثلاثاء، بطلب لتوسيع الترخيص المشروط للقاحها ضد كوفيد-19 في أوروبا ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عاماً.

وأوضحت شركة موديرنا التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية أنها قدّمت ملفاً لدورة مكونة من جرعتين من لقاح "إم آر إن إي" الخاص للأطفال، قدّمته إلى وكالة الأدوية الأوروبية، مضيفة أن كل جرعة تحتوي على 50 ميكروغرام، ما يعادل نصف الجرعة التي تُعطى للبالغين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل: "يعدّ هذا أول طلب نقدمه لاستخدام لقاحنا لهذه الفئة العمرية" في إشارة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عاماً.

وكانت شركة موديرنا أعلنت الشهر الماضي أن نتائج التجارب أكدت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 كان جيد التحمل، وولّد استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً، على غرار تلك الموجودة لدى اليافعين.

وأشارت شركة موديرنا إلى أنها الدراسات والتجارب على لقاح الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر لا تزال مستمرة.

ويأتي طلب موديرنا إلى وكالة الأدوية الأوروبية بعد نحو شهر من موافقة الأخيرة على إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر وكذلك أيضاً من لقاح موديرنا، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقلّ من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية.