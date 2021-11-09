إسبانيا تسمح لعناصر أقدم جهاز شرطة لديها بدق أوشام

سيُسمح لعناصر الحرس المدني الإسباني بدقّ أوشام على أجزاء ظاهرة من الجسم، مثل الرقبة أو اليد أو الساعد، بعد إقرار قانون في هذا المجال الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان "للمرة الأولى، سيُسمح بالأوشام الظاهرة حتى في الأجزاء غير المخفية تحت الزي الرسمي".

شعبية الأوشام المتزايدة

ولفتت الوزارة إلى أن العناصر في أقدم جهاز شرطة في إسبانيا سيُتاح لهم دق أوشام على الوجه والعنق واليدين والساعدين "شرط ألا تحتوي على عبارات لا تتلاءم مع القيم الدستورية وتنتهك مبادئ الانضباط أو الصورة" لعناصر الحرس المدني.

وأرغمت شعبية الأوشام المتزايدة أجهزة شرطة كثيرة على تخفيف القيود المتصلة بهذا الموضوع في البيئة المهنية.

وقد أعلمت شرطة لوس أنجليس المرشحين للانضمام إليها بضرورة عدم دق أوشام "ظاهرة للعامة حين يكونون في الخدمة"، على غرار قوات الدرك الفرنسية التي لا تحظرها رسميا، لكنها تطلب ممن لديهم وشم على سبيل المثال على الكتف ارتداء أكمام يمكن تحريكها بغية إخفائه.