شركة دفاعية بريطانية تكشف النقاب عن طائرة مسيرة يتم التحكم بها عبر العقل

كشفت شركة التكنولوجيا الدفاعية البريطانية "ألترا إلكترونيكس" في معرض الدفاع والأمن لثلاث مقاطعات (3CDSE) عن نموذج أولي لطائرة مسيرة يتم التحكم بها عن طريق العقل.

وبحسب منفذي هذا التطور، كل ما يتوجب على من يقود هذه الطائرة القيام به هو تركيز انتباهه وعينيه على دوائر معينة على شاشة الكمبيوتر. أي أن الشخص الجالس خلف جهاز الكومبيوتر ويتحكم بهذه الطائرة عن بعد، يتحكم بها عن طريق أفكاره فقط.

تم تطوير هذه التقنية الجديدة بواسطة شركة "ألترا إلكترونيكس"، وهي شركة بريطانية تعمل في الصناعات العسكرية والإلكترونيات الفضائية.

إن الطائرة المسيرة ومستشعر الدماغ كانا متاحين في السوق منذ وقت مضى، إلا أن الشركة البريطانية جاءت لتدخل برنامج جديد يسمح لهذين الجهازين (النظامين) بالعمل معاً.

وتمت تجربة هذه الطائرة للمرة الأولى في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني خلال المعرض الذي أقيم في مدينة مالفيرن في إنجلترا، وتعمل الطائرة من خلال تقنية قادرة على فهم دماغ الإنسان وترجمة ما يفكر فيه المستخدم إلى أفعال.

وكانت شركة السيارات العالمية "مرسيديس بنز" كشفت في وقت سابق من العام 2021 في ميونيخ عن سيارتها الجديدة والتي تعمل بواسطة تقنية مماثلة، ويمكنها الوصول إلى دماغ السائق وقراءة أفكاره بشكل ما.