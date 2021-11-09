غرامة أميركية بـ100 مليون دولار على أحد أكبر مصارف الإمارات

سيدفع بنك المشرق أحد المصارف الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة غرامات قدرها 100 مليون دولار لقيامه بتحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك في بيان الثلاثاء، إن بنك المشرق "وافق على دفع 100 مليون دولار غرامات".

هذه الغرامة تندرج في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي الأميركي.

وكشف التحقيق عن "أن بنك المشرق طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين البنوك لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات" بحسب هيئة الخدمات المالية.

وبالتالي لم يتم تجميد التعاملات كما كان ينبغي، ما دفع "بنك المشرق إلى القيام بدفعات محظورة تجاوز مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2005 و 2009".

وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية "قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة".

وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أميركية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقًا للعقوبات الحالية.

من جانبه حث الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن.

وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان إلى أن "السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية".

وفرضت هيئة الخدمات المالية غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.