3 قتلى في انهيار مسكن بسبب الأمطار الغزيرة بالعاصمة الجزائرية

قُتل ثلاثة أشخاص بعد انهيار مسكنهم مساء الثلاثاء، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفادت الحماية المدنية الأربعاء.

وكتبت المديرية العامة للحماية المدنية على صفحتها على فيسبوك "حادثة إنهيار مسكن أرضي ببلوغين بالجزائر العاصمة. تمكنت فرق الحماية_المدنية من إنتشال من تحت الردوم الضحية الثالثة من جنس أنثى متوفية، لترتفع الحصيلة إلى 3 وفيات (رجلان وامرأة) وطفلان مصابان".

وبحسب وسائل إعلام فإن البيت السكني يتكون من طابق أرضي وآخر علوي، انهار نتيجة انزلاق التربة بعد الأمطار الغزيرة في العاصمة.

شهدت العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الساحلية تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغت بين 60 و80 ملم، بحسب ما اعلنت مصالح الأرصاد الجوية.

وبدأت موجة الأمطار منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر وأدت إلى فيضان الأودية الصغيرة، كما في منطقة سحاولة بالضاحية الجنوبية للعاصمة ما أدى إلى مقتل شخصين.

شهدت الجزائر في أيار/مايو أمطارًا غزيرة أدت إلى مقتل سبعة أشخاص في عدة مناطق. أما أكبر حصيلة منذ بداية السنة فكانت في العاشر من آذار/مارس حين تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.