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أستراليا

شرطة أستراليا تنقذ رجلا تعلق بشجرة 6 ساعات أثناء فيضان

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
سقف منزل غمرته مياه الفيضانات في غرب سيدني، أستراليا.
سقف منزل غمرته مياه الفيضانات في غرب سيدني، أستراليا.   -   حقوق النشر  AP Photo
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أنقذت الشرطة الأسترالية يوم الأربعاء رجلا اضطر إلى التعلق بشجرة لأكثر من ست ساعات بعدما جرفت مياه الأمطار سيارته بعيدا عن الطريق في ولاية الإقليم الشمالي النائية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن الرجل البالغ 33 عاما، كان يقود سيارته بالقرب من نهر تود في منطقة أليس سبرينغز عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار غزيرة على مدى 24 ساعة.

وأضافت نقلا عن الشرطة أن خدمة الإطفاء استغرقت أكثر من ست ساعات، لتجنب تعريض الآخرين للخطر، حتى أنقذته في حوالي الساعة 0100 بتوقيت جرينتش.

وقال كريغ ليدلو القائم بأعمال مساعد مفوض شرطة الولاية إن الرجل لم يصب بأذى لكن سيخضع للفحص في مستشفى محلي.

المصادر الإضافية • رويترز