قضية الشريط الجنسي: بنزيمة باق مع منتخب فرنسا حتى لو ثبتت إدانته

لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيمة من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي، وفق ما أعلنه نويل لو غريت رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم.

في مقابلة نشرت الأربعاء في يومية "لو باريزيان"، قال لو غريت إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

استُبعد بنزيمة من منتحب "الديوك" قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في أيار/مايو الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

قال لو غريت في هذا الصدد "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه (...) الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".

من المتوقع أن يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

طالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.