غوتيريش: الاتفاق الصيني الأمريكي حول المناخ "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح"

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الاتفاق الصيني الأميركي من أجل المناخ الذي أُعلن عنه الأربعاء في قمة كوب26 معتبرا أنه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".

وكتب غوتيريش على تويتر "أرحب بالاتفاق اليوم بين الصين والولايات المتحدة على العمل معا لاتخاذ تدابير أكثر طموحا من أجل المناخ خلال هذا العقد"، مشيرا إلى أن معالجة "أزمة المناخ تتطلب تعاونا وتضامنا دوليين".

إعلان أمريكي صيني للمناخ

وضعت الصين والولايات المتحدة "إعلانا مشتركا حول تعزيز التحرك حيال المناخ"، على ما أعلن الموفد الصيني من أجل المناخ شي شينهوا الأربعاء في غلاسكو في اسكتلندا حيث ينعقد مؤتمر كوب26.

وقال المسؤول الصيني للصحفيين خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "يقر الطرفان بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل معا على تعزيز التحرك حيال المناخ".

وشدد شي على أن الاتفاق "يثبت أن التعاون هو السبيل الوحيد للصين والولايات المتحدة"، في وقت انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ.

والصين هي الدولة الأولى من حيث انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.