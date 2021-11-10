ما ابرز النقاط التي ركزت عليها مسودة البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ كوب26؟

حضّت مسودة البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ الأربعاء على تسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول نهاية العام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد، بعدما أظهرت بيانات أن الخطط الحالية بعيدة عن حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية.

وبعد عشرة أيام من المناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسكو حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة، دعت النص الدول إلى "إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها" بحلول نهاية العام المقبل.

وجاء في المسودة التي ستتغير فيما يعمل الوزراء على ختام المؤتمر، إن حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية "يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف في هذا العقد الحاسم".

وقالت إن هناك حاجة إلى "تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة" لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من البلدان عبر الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.