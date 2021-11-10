وزارة الدفاع: روسيا ترسل قاذفات لتنفيذ دوريات في المجال الجوي لبيلاروس

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين نفذتا طلعات فوق بيلاروس يوم الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بين مينسك ووارسو بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بينهما.

وقالت الوزارة إن قاذفتين من طراز تي.يو-22إم3 قامتا بدوريات في المجال الجوي في اختبار نظام الدفاع الجوي المشترك بين بيلاروس وروسيا.

أزمة المهاجرين على الحدود

من ناحية أخرى، ألقى الكرملين يوم الأربعاء باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، قائلا إنه تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية، ويسعى "لخنق" بيلاروس بخططه لإغلاق جزء من الحدود.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية "من الواضح أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في ضوء احجام الأوروبيين عن إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية".

ووصف تعليق رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي يوم الثلاثاء بأنه "غير مسؤول وغير مقبول تماما"، الذي قال فيه إن "موسكو هي العقل المدبر للأزمة".

وموسكو هي أقوى حليف لبيلاروس، وساعد دعمها للرئيس ألكسندر لوكاشينكو على النجاة من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه العام الماضي بعد انتخابات متنازع على نتائجها.