شاهد: الرغوة السامة لم تمنع احتفالات مهرجان "تشهات بوجا" في نيودلهي

لم تمنع طبقات الرغوة السامة في نهر يامونا الاحتفالات بمهرجان "تشهات بوجا" والغطس في مياه النهر المقدس في نيودلهي، يوم الأربعاء.

وألقى المسؤولون المحليون بالمسؤولية على "مياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية" التي تدفقت إلى هذا الجزء من النهر خلال الأسبوع الماضي.

وأدى التلوث السام إلى وقف إمدادات مياه النهر للعديد من الأحياء في نيودلهي. وتجاوزت مستويات جزيئات PM 2.5 الضارة 400 في عدة مناطق وهو أعلى بـ16 مرة من الحد الآمن اليومي الذي حددته منظمة الصحة العالمية.