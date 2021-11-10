شاهد: زورق حرس السواحل الإيطالي ينقذ 396 مهاجراً من عرض المتوسط

قام زورق لحرس السواحل الإيطالي بانقاذ حوالي 396 مهاجراً على متن قارب صيد، يوم الأربعاء. وقالت سلطات الإنقاذ الإيطالية إن الأحوال الجوية السيئة عقدت عملية الإنقاذ، ولكنها نجحت في نقل المهاجرين إلى صقلية.

و قامت سفينة "سي آي 4" بانتشال حوالي 800 مهاجرا إلى بر الأمان في البحر الأبيض المتوسط في صقلية الأحد وفقا لعناصر الصليب الأحمر، وبعد مناشدة السفينة السلطات الإيطالية السماح لها بالرسو بعد تنفيذها عمليات إنقاذ متعددة.

وقال موظفو منظمة "أنقذوا الأطفال" إنه تم إخبارهم بوجود حوالي 170 قاصرا على متن السفينة، لكن لم يتضح بعد عدد الذين كانوا يسافرون مع عائلات وعدد غير المصحوبين بذويهم.

وكانت "سي آي 4" تقل ما يقرب من 400 شخص تم سحبهم إلى بر الأمان في البحر عندما سارعت لإنقاذ 400 آخرين اكتظ بهم قارب خشبي الخميس.

وذكرت المنظمة الألمانية غير الحكومية "سي آي" لفرانس برس أنها حصلت على الإذن بالرسو بعد ساعات فقط من تسليم جمعية خيرية أخرى إمدادات إغاثة طارئة بما في ذلك طعام وبطانيات، وإثر نداءات متكررة للمساعدة.

وبعد إجراء اختبارات فيروس كورونا، وضع البالغون الذين لا يعانون من مشاكل صحية على متن سفينتي الحجر الصحي.