عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إيطاليا

إيطاليا تصدر مذكرة اعتقال بحقّ جدّ أحد الناجين من حادثة "تلفريك"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وصول شموليك بيليغ، جد الطفل إيتان بيران الذي نجا من حادث تحطم تلفريك في إيطاليا وأدى إلى مقتل والديه وشقيقه، المحكمة في تل أبيب 8 أكتوبر 2021
وصول شموليك بيليغ، جد الطفل إيتان بيران الذي نجا من حادث تحطم تلفريك في إيطاليا وأدى إلى مقتل والديه وشقيقه، المحكمة في تل أبيب 8 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

أصدر قاض إيطالي مذكرة توقيف دولية بحق رجل إسرائيلي هو جدٌّ لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات نجا من حادث تحطم تلفريك في إيطاليا، حيث قام الرجل بعدها بنقل حفيده إلى إسرائيل في انتهاك لقرار محكمة إيطالية.

والطفل إيتان بيران كان الناجي الوحيد من حادث التلفريك الذي وقع في 23 أيار/مايو في شمال إيطاليا والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً، من بينهم والدا الطفل وشقيقه الأصغر، ومنذ ذلك الحين، بات إيتان محور معركة حضانة بين أجداده من جهة الأم في إسرائيل وأقاربه من جهة الأب في إيطاليا.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، قامّ شموليك بيليج جدّ إيتان (من جهته أمّه)، باصطحاب حفيده إلى سويسرا ونقله على متن طائرة خاصّة إلى إسرائيل، وفي الشهر الماضي أصدر محكمة إسرائيلية حكماً بإعادة إيتان إلى أقاربه في إيطاليا، وحكمت بأن انتقاله إلى إسرائيل غير قانوني، وأمرت الجدّ فالج بدفع ما يعادل نحو 17 ألف يورو، بدل نفقات وأتعاب المحاماة.

ودافع بيليج عن قراره بنقل إيتان إلى إسرائيل، قائلاً إن ذلك في مصلحة الطفل.

وكان إيتان ووالداه يعيشون في إيطاليا حين وقوع الحادث، وبعد تلقّيه العلاج عدة أسابيع خروج من مستشفى تورين، وبعدها قرر مسؤولو محكمة الأحداث الإيطالية أن يعيش الطفل مع عمّة أبيه، آيا بيران، بالقرب من بافيا في شمال إيطاليا.

المصادر الإضافية • أ ب