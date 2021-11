شاهد: بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت بأكثر من 8 ملايين دولار

بقلم: يورونيوز

A Christie's employee holds up a pair of diamond bracelets once owned by Marie Antoinette of France, in silver and yellow gold, circa 1776, during a preview at the Christie's,