تظهر مقاطع فيديو التقطت في إسرائيل أعداداً ضخمة من طيور البجع المهاجرة وهي تتغذى من الأسماك في خزان مائي بني خصيصاً لحماية مزارع السمك التجارية.
وأعدت سلطة الطبيعة والمنتزهات الإسرائيلية أعداداً من هذه الخزانات حيث تتوقف الآلاف من طيور البجع البيضاء خلال هجرتها السنوية من البلقان إلى إفريقيا حيث تستمتع بشتاء معتدل قبل العودة إلى أوروبا.
No Comment المزيد من
شاهد: دراجون في مظاهرة حاشدة ضد إلزامية لقاحات كوفيد-19 في نيوزيلندا
شاهد | دمية "أمل الصغيرة" تفتح فعاليات "يوم الجندر" في مؤتمر غلاسكو للمناخ
شاهد | هبوط ناجح لكبسولة "سبيس إكس" القادمة من محطة الفضاء الدولية
شاهد: الفيضانات تغمر الطرقات بعد هطول أمطار غزيرة في إقليم تشيناي بجنوب الهند
شاهد: مهاجرون يحاولون اختراق السياج الحدودي بين بيلاروس وبولندا
فيديو: طالبان تنظم عرضا عسكريا تمهيدا لتشكيل "جيش الإمارة الإسلامي" الجديد
شاهد: إعادة سلاحف إلى بيئتها الطبيعية في كولومبيا
شاهد: صحراء تشيلي تتحول إلى مركز لنفايات "الموضة السريعة"
شاهد: تدريبات عسكرية إيرانية مكثفة قبل أسابيع من بدء المفاوضات النووية
شاهد: هطول مبكر للثلوج يكسو شوارع بكين باللون الأبيض
شاهد: جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 يستضيف مسابقات مستوحاة من مسلسل (سكويد غيم)
شاهد: حشود ضخمة تشارك في وداع المغنية البرازيلية ماريليا ميندونسا
شاهد: معركة بروث الأبقار في قرية هندية خلال مهرجان جورهاببا
شاهد: أعمال فنية أساسها الضوء تنير العاصمة النرويجية أوسلو
شاهد: "عجائب البحار" أكبر سفينة سياحية في العالم تغادر ميناء سان نازير