تظهر مقاطع فيديو التقطت في إسرائيل أعداداً ضخمة من طيور البجع المهاجرة وهي تتغذى من الأسماك في خزان مائي بني خصيصاً لحماية مزارع السمك التجارية.

وأعدت سلطة الطبيعة والمنتزهات الإسرائيلية أعداداً من هذه الخزانات حيث تتوقف الآلاف من طيور البجع البيضاء خلال هجرتها السنوية من البلقان إلى إفريقيا حيث تستمتع بشتاء معتدل قبل العودة إلى أوروبا.