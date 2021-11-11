بولندا تحظى بدعم كامل من قِبل حلف الأطلسي في مواجهة أزمة المهاجرين

قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي إن بولندا أطلعت شركاءها في حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء على أزمة المهاجرين المتفجرة على حدودها، والتي قال الحلف إنها "غير مقبولة" وإن بيلاروس تقف وراءها.

وأضاف المسؤول عقب الاجتماع المغلق للحلف في بروكسل "الحلفاء أوضحوا أن بيلاروس تتحمل مسؤولية الأزمة واستخدام نظام لوكاشينكو المهاجرين تكتيكا هجينا غير إنساني وغير قانوني وغير مقبول".

ومضى يقول "حلف الأطلسي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم لحلفائنا والحفاظ على سلامة المنطقة وأمنها".