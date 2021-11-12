أطلقت ألمانيا موسم الكرنفال السنوي رسميًا الخميس وسط ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وبلوغها مستويات قياسية حيث سجلت البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 50 ألف إصابة. وينطلق الكرنفال بحفلات، حيث قام المنظمون بقبول الأشخاص الملقحين فقط وكذلك الذين أصيبوا وتعافوا من المرض كولونيا.
وتقليديا، يفتتح كرنفال كولونيا أبوابه امام الجمهور عند الساعة الحادية عشر من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر. ويعد هذا التوقيت سحريا في بعض المدن في ألمانيا لأنه يشير إلى البداية الرسمية لما يسميه البعض "الموسم الخامس" الكرنفال.
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