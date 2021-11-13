شاهد: هاريس وكاستيكس يضعان إكليلين من الزهور عند ضريح ضحايا هجمات باريس في الذكرى السادسة للاعتداءات

وضعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس السبت إكليلين من الزهر أمام مقهى باريسي وعند الملعب الوطني لكرة القدم، وذلك خلال إحياء فرنسا الذكرى السنوية السادسة للهجمات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلاً. ويأتي إحياء ذكرى أسوأ هجمات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بالتزامن مع محاكمة متّهمين بالضلوع في المأساة التي أمر بها تنظيم الدولة الإسلامية ونفّذتها خلية مؤلفة من عشرة أشخاص.وفي ختام زيارة لفرنسا استمرت أربعة أيام، وضعت هاريس باقة من الزهر أمام نصب تذكاري تكريماً للضحايا.