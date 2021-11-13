شاهد: هاريس وكاستيكس يضعان إكليلين من الزهور عند ضريح ضحايا هجمات باريس في الذكرى السادسة للاعتداءات

وضعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس السبت إكليلين من الزهر أمام مقهى باريسي وعند الملعب الوطني لكرة القدم، وذلك خلال إحياء فرنسا الذكرى السنوية السادسة للهجمات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلاً. ويأتي إحياء ذكرى أسوأ هجمات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بالتزامن مع محاكمة متّهمين بالضلوع في المأساة التي أمر بها تنظيم الدولة الإسلامية ونفّذتها خلية مؤلفة من عشرة أشخاص.وفي ختام زيارة لفرنسا استمرت أربعة أيام، وضعت هاريس باقة من الزهر أمام نصب تذكاري تكريماً للضحايا.
No Comment المزيد من
شاهد: احتجاج المئات في مركز المؤتمرات مع اقتراب انتهاء "كوب 26"
شاهد | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات قاتلة جنوب الهند
شاهد: اليابانيون يحتفلون بمهرجان الأطفال رفقة كلابهم الألية "آيبو"
شاهد: عودة موسيقى الراب في ريو دي جانيرو لأول مرة منذ تفشي الوباء
شاهد: مغامر فرنسي يحطم الرقم القياسي العالمي للوقوف في أعلى منطاد هواء ساخن
شاهد: الألمان يشاركون في إطلاق موسم الكرنفال في كولونيا
شاهد: مياه الأمطار تُحدث حفرة ابتلعت السيارات في صقلية الإيطالية
شاهد: الرياضي البارالمبي الفرنسي المبتور الأطراف الأربعة يبدأ عبور بحيرة تيتيكاكا الأعلى في العالم
شاهد: "سانتا كلاوس القدس" يصل الجليل قبل عيد الميلاد من بحيرة طبريا
شاهد: باريس تعطي إشارة انطلاق موسم أعياد نهاية السنة من متجر لاساماريتان الشهير
شاهد: الرغوة السامة لم تمنع احتفالات مهرجان "تشهات بوجا" في نيودلهي
شاهد: الشرطة الصربية تمنع نشطاء من التظاهر أمام جدارية لراتكو ملاديتش قائد صرب البوسنة
شاهد: "رقصات اسكتلندية تقليدية" على هامش قمة المناخ
بالفيديو: طيور البجع البيضاء تتوقف لتناول الأسماك قبل استكمال هجرتها السنوية
شاهد: دراجون في مظاهرة حاشدة ضد إلزامية لقاحات كوفيد-19 في نيوزيلندا